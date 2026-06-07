Trüb und braun ist der Linsenhofer Teich. „Da ist ein gutes Zeichen“, findet Mario Börner, Vorsitzender des ersten Suhler Anglervereins. Er erkenne daran, dass die Friedfische, die den Boden auf der Suche nach etwas Schmackhaftem aufwühlten, aktiv seien, erklärt er. Einen von ihnen an den Haken der Angel zu locken – das ist das Ziel der Kinder, die am Samstagnachmittag am Rand des Gewässers stehen und auf den großen Fang hoffen. Betreut und angeleitet werden sie dabei fachmännisch von den Mitgliedern des Anglervereins.