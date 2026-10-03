Keine Frage: Ilmenau verfügt bereits über mehrere Möglichkeiten der Kinder- und Jugendbeteiligung. Der Nachwuchs kann sich etwa im Kinder- und Jugendbeirat (KJB) engagieren. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote. So ermöglicht die Stadt Kindern einen Besuch im Rathaus, bei dem sie Einblicke in die Stadtverwaltung und die Arbeit des Oberbürgermeisters erhalten. Wie das genau funktioniert, erläuterte Katarina Griesbach von der Stadtverwaltung Ilmenau.