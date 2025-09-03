Kinder als wählerische Esser "Das mag ich nicht!" - Wie Schulessen helfen könnte

Eltern sollten sich generell weniger Sorgen bezüglich des Essens machen, findet Schnur. "Es gibt Daten, die zeigen, dass ein Kind Lebensmittel bis zu zehnmal probieren muss, bis es sie mag. Man kann also auch lernen, andere Lebensmittel zu essen." Außerdem müsse man nicht mit jeder Mahlzeit eine genau definierte Menge an Nährstoffen zu sich nehmen. "Der Körper hat ja Speicher. Ich muss also nicht beunruhigt sein, wenn ein gesundes Kind mal einen Tag gar kein Obst isst."

Hilfreich ist aus Sicht der beiden Expertinnen auch, Kinder beim Familienessen mitentscheiden und bei der Zubereitung helfen zu lassen. Außerdem sollten die Erwachsenen mit gutem Vorbild vorangehen, sagt Timper. Ein Kind könne man am besten animieren, neue Lebensmittel zu probieren, indem man selbst neugierig sei und Neues gerne teste.