Bei einem Verkehrsunfall in Kieselbach (Krayenberggemeinde) ist am Dienstagnachmittag ein zehnjähriger Radfahrer leicht verletzt worden.
Kind übersehen Zehnjähriger von Auto angefahren und verletzt
Redaktion 28.10.2026 - 15:38 Uhr
Eine Kreuzung, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und am Ende ein verletztes Kind. Warum dieser Unfall im Wartburgkreis kein Einzelfall ist.
Bei einem Verkehrsunfall in Kieselbach (Krayenberggemeinde) ist am Dienstagnachmittag ein zehnjähriger Radfahrer leicht verletzt worden.