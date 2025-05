Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger soll für einen flüchtigen Ladendieb den Fluchtwagen gefahren haben. Der Jugendliche habe mit einem Transporter in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) auf den 23-Jährigen gewartet, teilte die Polizei mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie der mutmaßlich flüchtige Ladendieb am Donnerstag in den Wagen stieg und sich auf den Beifahrersitz setzte.