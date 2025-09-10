Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Durch ein nur wenige Zentimeter geöffnetes Fenster hat ein Unbekannter in einem abgestellten Wagen in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) einen widerlichen Schaden verursacht. Der Täter stopfte nach Angaben der Polizei etwa sechs Kilogramm Fleisch, ganze Fische und Hähnchenschenkel in das Auto. Eine 51-Jährige hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt. Da der Abfall rund eine Woche im Auto lag, bildeten sich laut Polizei ein entsprechender Geruch sowie Maden und Würmer. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.