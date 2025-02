Fürth (dpa/lby) - Bayerns SPD-Spitzenkandidat Carsten Träger will sich im Wahlkampf-Endspurt noch einmal kräftig anstrengen – auch mit Blick auf die Waage. Der Fürther Bundestagsabgeordnete möchte in Kilogramm so viel abnehmen, wie die bayerische SPD am Sonntag in Prozent an Zweitstimmen einfährt. "Ich strebe nach wie vor 20 an", sagte er auf Anfrage. "Das wird hart genug."