In Meiningen ist er ein Publikumsliebling und in der Musikwelt ein gefeierter Jung-Dirigent, nun wechselt er nach Nürnberg: Killian Farrell wird ab der Spielzeit 2027/2028 neuer Generalmusikdirektor (GMD) am Staatstheater Nürnberg. Als Chefdirigent der Staatsphilharmonie Nürnberg werde er dieses Orchester beim Umzug in die neue Spielstätte in der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände begleiten, teilte das Nürnberger Haus am Dienstag mit.