Kleingärtner können wieder voller Freude in ihre Wassertonnen blicken. Die Bottiche haben sich in der letzten Maidekade wieder bin zum Rand gefüllt. In der Inselbergregion sind fast 80 Millimeter Niederschlag angekommen, was 80 Litern je Quadratmeter – und einer Monatsmenge entspricht. „Das hat uns doch erheblich geholfen“, bilanziert der Brotterode-Trusetaler Förster Lutz Klingler, der für den größten Teil des gut 1800 Hektar großen Stadtwaldes zuständig ist. „Das waren nicht nur ein paar Tropfen, wir haben ordentlich was abbekommen Die Situation hat sich wieder deutlich entspannt. Und für die nächsten Tage sind weitere Niederschläge angekündigt.“