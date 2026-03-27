Der Textil-Discounter Kik plant eine Veränderung in seinem Filialnetz. In dieser Woche wurde bekannt, dass Kik europaweit mehrere hundert Filialen schließen will. Eine Unternehmenssprecherin bestätigt, dass man in Deutschland etwa 150 Filialen nicht weiterführen wolle. Parallel sollen aber auch 15 neue Läden eröffnet werden. Das Unternehmen halte dann immernoch ein Netz von etwa 2200 Filialen in Deutschland.