Die Handwerkskammer Südthüringen hat den „Stift“ vor einem Vierteljahrhundert aufgelegt und damit bewiesen, wie ihr eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung und damit die zentrale Frage für Wettbewerbsfähigkeit und den Fortbestand der hier vertretenen Unternehmen am Herzen liegt. So alt ist der Reifenservice Billerbeck in Kieselbach noch gar nicht, er wurde vor 22 Jahren gegründet. Aber in dieser Zeit wurden schon fünf junge Leute erfolgreich zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik ausgebildet. Zum zweiten Mal gab es dafür jetzt den „Stift“, und um noch einen draufzusetzen: Jan Billerbeck hat nicht nur die dreijährige Lehre schon nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen, sondern wurde zudem Thüringer Landessieger und sogar zweiter Bundessieger in einem Beruf, den sein Meister und Lehrherr Raik Billerbeck gegenüber der Branchenzeitung mit „fast schon ein Exot“ beschreibt.