Den Kindergartenförderverein Knirpsenland Kieselbach mit aktuell 60 Mitgliedern gibt es seit 2013. Seitdem unterstützt er die örtliche Tagesstätte mit verschiedensten Projekten. So hatten Eltern, Mitarbeiter sowie andere Helfer und Sponsoren Anfang 2025 die Räume komplett renoviert. Der Förderverein war an der Aktion maßgeblich beteiligt – nicht nur mit Arbeit und Schweiß, sondern auch mit Geld und Material. Jüngstes Geschenk des Fördervereins ist ein neues Klettergerüst, das im Frühjahr aufgebaut wurde.