„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe, bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern, in andre, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ – Mit der herzberührenden Poesie Hermann Hesses endete am Freitagabend eine besondere Aufführung im Veranstaltungsraum „Domäne“ in der Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen. Cornelia Thiele und Thomas Kieck vom „Kieck-Theater“ aus Weimar hatten gut anderthalb Stunden lang ihren Zuhörer mit dem Programm „Männer, Frauen und andere Katastrophen“ eine ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Beziehungs-Welt aus heiteren Bonmots und melancholischen Monologen, hintersinnigen Chansons, satirischen Szenen und zarten Liedern, umrahmt von feinsinnigem Gitarrenspiel, erschlossen.