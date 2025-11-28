Beim traditionellen Weihnachtsturnier des Karate-Vereins Geratal ging es in diesen Tagen wieder hoch her – und das nicht nur wegen der schnellen Kicks und blitzschnellen Kombinationen. In der für den Wettkampf professionell ausgestatteten Sporthalle der Grundschule Geschwenda trafen sich rund 60 Nachwuchskarateka, um zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Unter dem Beifall zahlreicher Eltern und Großeltern verwandelte sich die Halle für ein paar Stunden in eine Bühne voller Energie, Teamgeist und leuchtender Kinderaugen.