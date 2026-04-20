Ein zartes Pflänzchen namens Elli – ein Keimling in einem Wasserglas – soll später mal eine stattliche Buche werden und begleitet die Kinder an diesem Vormittag. Die knapp zehn Kinder, die sich mit Eltern, Großeltern oder Verwandten am Jagdhaus Gabelbach eingefunden haben, sind im Vorschul- und Grundschulalter. Hier bieten Forststudentinnen der FH Erfurt auch in diesem Jahr wieder die Reihe Kickis Waldabenteuer an.