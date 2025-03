Der FSV 06 Eintracht Hildburghausen und der Kreissportbund (KSB) Hildburghausen hatten zum zehnten Mal in die Werratalhalle nach Hildburghausen eingeladen – zu „Kicken für Kinder“. Zwar waren die sportlichen Vergleiche auf dem Hallenparkett der insgesamt acht E-Junioren-Teams die Höhepunkte; die eigentliche Hauptrolle ist aber dem guten Zweck zugedacht. So können auch in diesem Jahr wieder zwei Projekte im Landkreis Hildburghausen mit einer finanziellen Unterstützung rechnen. Die Organisatoren vermeldeten mit 1952 Euro ein hervorragendes Spendenergebnis und bedankten sich neben den vielen Unterstützern auch bei Hauptorganisator Frank Völlert und seinen Helfern unter der Regie der „Power-Frauen“ Constanze Liske und Dunja Mittenzwei.