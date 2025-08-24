Das diesjährige Kickelhahnfest war im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein Novum: Das „echte“ Kickelhahnfest und das spezielle für Senioren wurden gemeinsam an einem Sonntag auf dem Ilmenauer Hausberg gefeiert. Grund war, dass sich Veranstalter Rolf Macholdt (Attraktives Ilmenau) im vergangenen Jahr von der Organisation des Seniorenfestes zurückgezogen hatte und die Stadtverwaltung nun beide Feste organisiert.