Wenn der Erlauer SV Grün-Weiß am Sonntag, 19. April, den Spitzenreiter FSV 06 Ohratal empfängt, erinnert vieles an einen ungleichen Kampf im Boxring. In der einen Ecke: der souveräne Tabellenführer, der 2026 bislang wie ein Champion durch die Liga pflügt, ungeschlagen und eindrucksvoll. In der anderen: Erlau – ein Fighter, der zuletzt zu viele Treffer einstecken musste, ins Wanken geraten ist, aber noch nicht am Boden liegt.