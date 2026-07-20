Die Kickboxer der Kampfsportschule Berk haben sich mit einem starken Auftritt in die Sommerpause verabschiedet. Dass alle fünf gestarteten Athleten trotz der Sommerhitze beim gut besetzten, internationalen „Battle of Hamburg“ mit Edelmetall belohnt wurden, unterstreicht die hervorragende Form des Teams. Die Südthüringer holten drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und fünf Bronzemedaillen. Für die Turniersiege sorgten Sophia Vogt (Dermbach), Iven Baumann (Bad Salzungen/Vacha) und Jason Bätzel (Eisenach-Neukirchen). Neben den starken sportlichen Leistungen überzeugte ein Vereinsmitglied organisatorisch – Anne Berk in der Turnierleitung.