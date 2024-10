Kickboxen: In Bad Salzungen fliegen die Fäuste

Ehe sich die Bad Salzunger Sporthalle am 2. November zum Sport- und Presseball in einen geschmückten Festsaal verwandelt,sorgen am Samstag, den 12. Oktober, über 400 Kickboxerinnen und Kickboxer für ein buntes Treiben in der Sportstätte. Kampfsportkunst vom Feinsten steht auf dem Programm.