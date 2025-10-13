Jedes Jahr geht ein bisschen mehr. So könnte man die Entwicklung der Adidas Wartburg Classics in Bad Salzungen in den vergangenen Jahren charakterisieren. Die vom VfB Vacha in Kooperation mit der Kampfsportschule Berk und der WAKO Deutschland – dies ist der deutsche Bundesverband für Kickboxen – organisierte Veranstaltung hat sich mittlerweile als ein Elite-Wettbewerb etabliert. Der Termin im Oktober steht in jedem Kalender der Kampfsportvereine von den Alpen bis hinauf zur Ost- und Nordsee. Für die Wettkämpfe in diesem Jahr im Pointfighting, Leichtkontakt, Kick-Light, Vollkontakt, Lowkick und K1-Style meldeten insgesamt 71 Vereine mit 550 Wettkämpfern. Dies bedeutete einen neuen Teilnehmerrekord. Die altehrwürdige Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen platzte förmlich aus allen Nähten.