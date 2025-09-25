Mit 19 Athletinnen und Athleten reiste das Kick-Box-Team Arnstadt kürzlich zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) nach Meckenheim – und kehrte mit beachtlichen Erfolgen zurück. „Bereits in den frühen Morgenstunden, um 4 Uhr, startete die Mannschaft gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Trainern in Arnstadt. Für eine sichere und angenehme Fahrt sorgte erneut Busfahrer Charly vom Partnerunternehmen moveas“, erzählt Vereinssprecher Andreas Reuter.