Mit 19 Athletinnen und Athleten reiste das Kick-Box-Team Arnstadt kürzlich zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) nach Meckenheim – und kehrte mit beachtlichen Erfolgen zurück. „Bereits in den frühen Morgenstunden, um 4 Uhr, startete die Mannschaft gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Trainern in Arnstadt. Für eine sichere und angenehme Fahrt sorgte erneut Busfahrer Charly vom Partnerunternehmen moveas“, erzählt Vereinssprecher Andreas Reuter.
Kickboxen Arnstädter Kämpfer holen Titel
Berit Richter 25.09.2025 - 17:35 Uhr