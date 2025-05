Wie so oft an sonnigen und warmen Wochenenden brummt es auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof wie in einem Bienenstock. Hier haben Biker aus allen Regionen des Landes einen Treffpunkt gefunden, der genau nach ihrem Geschmack ist. Kurven ohne Ende, geile Steigungen und die Möglichkeit zu einem Zwischenstopp bei Kaffee und Bratwurst.