Es gibt wachsende Sorgen, dass wir kurz vor einer von KI ausgelösten Finanzkrise stehen. Wie sehen Sie das?

Große Betreiber von Rechenzentren wie Nvidia oder Microsoft zahlen diese Investitionen aus dem Cashflow. Die sind nicht besonders stark fremdfinanziert. Sie machen rund 60 Prozent der Industrie aus. Die restlichen 40 Prozent sind eher fremdfinanziert. Da kann eine Korrektur kommen - aber meiner Einschätzung nach keine Krise.

Reagieren die Pessimisten also über?

KI ist die größte Wette in der Geschichte der Menschheit. Da wird Geld reingepumpt ohne Ende. Wir wissen, KI hat einen Wert. Aber was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden? Was ist dann mit den Preisen und den Bewertungen der amerikanischen großen Firmen? Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben.

Der Chip-Konzern Nvidia steckt durch den Abgang seines Chefs Jensen Huang in der Krise. Trifft das Siemens?

Nein. Es ist eine Partnerschaft zwischen Firmen, an der viele Menschen auf beiden Seiten arbeiten. Wir haben fünf verschiedene strategische Projekte, die laufen einfach weiter.

Es gibt in den USA eine Initiative aus Investoren und Tech-Managern, die Huang wieder als Chef sehen wollen. Wurden Sie als wichtiger Nvidia-Partner dafür auch angefragt?

Nein. Und das ist auch Sache des Aufsichtsrates von Nvidia.

Sie wollen Siemens in die Liga der Top-30-Unternehmen weltweit führen. Das käme etwa einer Verdoppelung der Börsenbewertung auf rund 400 Milliarden Euro gleich. Wie viel Arbeit haben Sie noch vor sich, um dahin zu gelangen?

Ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial. Weil wir eine einzigartige Position haben, industrielle KI wirklich zum Leben zu bringen. Knacken wir 400 Milliarden in den nächsten drei, fünf Jahren? Wahrscheinlich nicht.

Das müsste also ihr Nachfolger erreichen, wenn ihr Vertrag 2030 endet?

Ich versuche natürlich, wirklich schnell da hinzukommen. Aber ich werde auch keinen Blödsinn machen, um das zu erreichen. Aber da geht es nicht um mich und um einen Zeitpunkt.

Soll das Wachstum organisch erfolgen oder wollen Sie auch weiter zukaufen?

In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu. Und wir versuchen auch weiter, Firmen zu kaufen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter.

Auch in der Größenordnung wie früher mit Übernahmen von mehreren Milliarden?

Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um 10 Milliarden geht. Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Mittel auch für sehr, sehr große Übernahmen. Aber je größer, desto risikoreicher. Wir müssen sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben.

Stand jetzt sieht es nicht so aus, als würde ihre Nachfolgerin eine Frau. Warum nicht?

Wir haben in Führungspositionen einen zunehmend höheren Anteil an exzellenten weiblichen Talenten. Und wenn da eine Frau dabei ist, die das Potenzial hat und dann auch aufsteigen kann, würde ich das natürlich begrüßen.