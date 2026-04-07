KI und hohe Kosten: Weniger Staat? Warum das Landespersonal schrumpfen könnte

Stellenpool soll helfen

Das Instrument: ein Stellenpool. Die Idee: Jedes Ressort stellt von seinen offenen und nicht besetzten Stellen zehn Prozent zur Verfügung. Diese werden in einem Pool gesammelt - und von dort aus an jene Ministerien verteilt, die gerade einen akuten Bedarf für neue Posten haben - zum Beispiel im Bereich Migrationspolitik. So sollen nicht besetzte Stellen genutzt werden, um für die Koalition wichtige Projekte umzusetzen, ohne dafür neue Stellen aufbauen zu müssen.