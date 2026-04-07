KI und hohe Kosten: Weniger Staat? Warum das Landespersonal schrumpfen könnte

Erfurt (dpa/th) - Wegen des demografischen Wandels und des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) rechnet die Thüringer Landesregierung mit deutlich weniger Landespersonal in den kommenden Jahren. Langfristiges Ziel müsse eine Nachbesetzung frei werdender Stellen entsprechend den tatsächlichen Bedarfen sein, sagte Staatskanzleichef Stefan Gruhner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Realistisch wird dies aufgrund der fehlenden Fachkräfte kaum möglich werden und damit sehen wir faktisch in der langfristigen Entwicklung, dass wir Stellen sogar abbauen. Das wird automatisch passieren."