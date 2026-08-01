«KI-Nostradamus» KI-Aktienflaute zwang Hedge-Fonds-"Wunderkind" zu Eilverkauf

San Francisco - Der viel beachtete Erfolgslauf eines aus Deutschland stammenden jungen Hedge-Fonds-Investors im Silicon Valley, der für seinen Fokus auf KI-Aktien als Börsenstar gefeiert wurde, hat ein jähes Ende gefunden. Der jüngste Kursrutsch bei Halbleiter-Papieren traf den Fonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner so hart, dass er laut Medienberichten den Großteil des Portfolios von Investments in börsennotierte Unternehmen mit Rabatt an den Hedge-Fonds Citadel des Milliardärs Ken Griffin abtreten musste.