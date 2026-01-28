Der nächste Superlativ. Der Wartburgkreis ist qua Fläche und Einwohnerzahl bereits der größte und bevölkerungsstärkste Thüringens. Zum Amtsantritt vor gut anderthalb Jahren hat CDU-Landrat Michael Brodführer angekündigt, ihn auch zum freundlichsten, sogar von ganz Deutschland, zu machen. Und nun wird der Kreis – mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) – auch noch der modernste in Sachen Verwaltung?