KI in der Medizin Künstliche Intelligenz und Robotik unterstützen Medizin

Dresden (dpa/sn) - Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik werden nach Einschätzung der Dresdner Klinikdirektorin und Forscherin Esther Troost immer mehr im Gesundheitswesen Einzug halten. "Neue Wege von der Diagnose zur Therapie stehen im Mittelpunkt einer medizinischen Zukunft, die wir gerade auch in Dresden aktiv und verantwortungsbewusst mitgestalten wollen", sagte die Dekanin der Medizinischen Fakultät an der Technischen Universität Dresden. KI präge die Medizin schon jetzt und werde künftig weiter ausgebaut.