"Kinder entwickeln sich an Reibung", erklärt Lindberg. "Sie lernen am Streit auf dem Schulhof, am Warten auf die Antwort der Freundin und an der Erfahrung, dass der andere etwas anderes will." So entstünden Kompromissfähigkeit, Empathie und Frustrationstoleranz. "Ein KI-Buddy nimmt diese Reibung weg und mit ihr die Lerngelegenheiten."

Evolutionäres Neuland

In der Evolution sei der Mensch bisher nie mit etwas konfrontiert worden, das sich im Gespräch so anfühlt wie ein Mensch, aber keiner ist, erklärt KI-Forscherin Zweig. "Wir haben keinen Sensor dafür." Unternehmen böten sich ganz neue Möglichkeiten, Geld zu machen, indem sich ihre Maschinen Kindern als freundliche Begleiter andienten. Wie umfangreich Kinder hierzulande bereits Companion-Apps nutzen, sei unklar, erklärt Lindberg. Auf dem Markt sind neben virtuellen Gefährten auch Plüschtiere, Puppen oder Figuren mit integrierten Chatbots.

Zweig hält von derlei Spielzeug und Nähe simulierender Companion-KI für Kinder gar nichts. Wegen der großen Gefahren für die Entwicklung sei mindestens eine Altersgrenze nötig. "Aber eigentlich sollte diese gesamte Art von KI-Systemen, die vorgeben, ein Freund zu sein, verboten werden." Die beim Zugang von Kindern zu Sozialen Medien gemachten Fehler und Versäumnisse dürften sich nicht wiederholen, warnt die Organisation Internet Matters.