Ehrlich ist er, immerhin: Ja, der Zeitungsbeitrag, in dem Mario Voigt zusammen mit seinem Kollegen aus Sachsen-Anhalt mehr deutsche Lieder im Radio fordert, hat sein Büro mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) formuliert, bestätigt die Staatskanzlei. Der Ministerpräsident legt aus Indien sogar noch nach: Seine Gedanken von Software in die Schriftform bringen zu lassen, sei nicht nur kein Problem, sondern ein Qualitätsbeweis für moderne Thüringer Politik. Weia.