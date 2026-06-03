Ehrlich ist er, immerhin: Ja, der Zeitungsbeitrag, in dem Mario Voigt zusammen mit seinem Kollegen aus Sachsen-Anhalt mehr deutsche Lieder im Radio fordert, hat sein Büro mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) formuliert, bestätigt die Staatskanzlei. Der Ministerpräsident legt aus Indien sogar noch nach: Seine Gedanken von Software in die Schriftform bringen zu lassen, sei nicht nur kein Problem, sondern ein Qualitätsbeweis für moderne Thüringer Politik. Weia.
KI bei Mario Voigt Das war natürlich unintelligent
Markus Ermert 03.06.2026 - 17:07 Uhr