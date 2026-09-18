Ein Jahr nach unserem ChatGPT-Test in Ilmenau wollte es eine neue Künstliche Intelligenz (KI) besser machen. Die App „Matzu“ verspricht persönliche Stadtführungen zum Mitreden. Nutzer sollen sich durch eine Stadt führen lassen können, Fragen stellen und spontan neue Empfehlungen erhalten. Klingt praktisch. Doch kennt die KI-Reisebegleitung Ilmenau tatsächlich gut genug, um einen verlässlichen Stadtrundgang zu erstellen?