Die KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH ist erneut für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 (DNP) nominiert worden. Wie Jessica Senft von der KHW informiert, zählt das Unternehmen nach der ersten Nominierung im Jahr 2023 damit erneut zu den Vorreitern der deutschen Wirtschaft im Bereich nachhaltiger Transformation. Die KHW tritt in der Kategorie Kunststoff- und Gummiindustrie an – einem von insgesamt 100 Branchenfeldern, die der Preis in diesem Jahr differenziert betrachtet. In ihrer Kategorie gehört die KHW zu den zehn besten Unternehmen Deutschlands, die von der Fachjury als besonders zukunftsweisend bewertet wurden.