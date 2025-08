Donnerstagnachmittag und Freitag lohnt sich der Weg zur Kfz-Zulassungsstelle nicht. „Aufgrund eines nicht vorhersehbaren personellen Engpasses ist das Landratsamt Sonneberg gezwungen, die Öffnungszeiten seiner Kfz-Zulassungsbehörde zu reduzieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die üblichen Öffnungszeiten der Zulassungsstelle würden damit am Nachmittag des 7. August und am 8. August komplett entfallen.