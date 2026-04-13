Kfz-Unwetter-Bilanz: Unwetter richten weniger Schäden an Autos in Thüringen an

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Unwetter haben 2025 in Thüringen zu deutlich weniger Schäden an Autos geführt als im Jahr zuvor. Rund 3.500 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr von Sturm, Hagel und Blitz beschädigt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Insgesamt zahlten die Versicherer dafür demnach rund elf Millionen Euro an ihre Kundinnen und Kunden. 2024 seien dagegen etwa 10.500 Autos in Thüringen betroffen gewesen und ein wirtschaftlicher Gesamtschaden von 43 Millionen Euro entstanden.