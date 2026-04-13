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Kfz-Unwetter-Bilanz Unwetter richten weniger Schäden an Autos in Thüringen an

Ein Ast kracht aufs Auto, Hagel zerdeppert die Frontscheibe: 2025 gab es weniger solcher Unwetterschäden. Warum Experten aber keine Entwarnung geben und worauf auch Kaskoversicherte achten sollten.

Kfz-Unwetter-Bilanz: Unwetter richten weniger Schäden an Autos in Thüringen an
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Sturm, Hagel und Blitz richteten vergangenes Jahr in Thüringen deutlich weniger Schäden an Autos an. (Archivbild) Foto: Wolfram Steinberg/dpa

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Unwetter haben 2025 in Thüringen zu deutlich weniger Schäden an Autos geführt als im Jahr zuvor. Rund 3.500 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr von Sturm, Hagel und Blitz beschädigt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Insgesamt zahlten die Versicherer dafür demnach rund elf Millionen Euro an ihre Kundinnen und Kunden. 2024 seien dagegen etwa 10.500 Autos in Thüringen betroffen gewesen und ein wirtschaftlicher Gesamtschaden von 43 Millionen Euro entstanden.

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Verheerende Schäden durch einzelne Unwetter möglich

Den Rückgang führt der Branchenverband auf ein vergleichsweise mildes Unwetterjahr in Thüringen zurück. "Im Schnitt haben die Kfz-Versicherer für jeden Schaden in Thüringen rund 3.100 Euro gezahlt", sagte der Hauptgeschäftsführer des GDV, Jörg Asmussen, mit Blick auf 2025.

Gleichzeitig betonte Asmussen: "Einzelne Unwetter können innerhalb weniger Stunden massive Schäden anrichten." Zudem sei zu erwarten, dass Naturgefahren langfristig zunähmen, so der Verband.

Bundesweiter Trend, regionale Ausreißer

Auch bundesweit gingen dem Verband nach Unwetterschäden an Autos im vergangenen Jahr deutlich zurück. Versicherer zahlten demnach insgesamt rund 650 Millionen Euro an Kundinnen und Kunden aus – ein Jahr zuvor lag die Schadenssumme bei 1,2 Milliarden Euro. Die bundesweiten Zahlen enthalten allerdings auch Schäden durch Überschwemmungen.

Die Bundesländer waren unterschiedlich betroffen. So wurden aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mehr Unwetterschäden an kaskoversicherten Fahrzeugen gemeldet als 2024.

Erhoben werden in der Auswertung nur versicherte Schäden – also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen nicht alle Autos damit versichert sind. Die insgesamt entstandenen Schäden an Autos durch Sturm und Hagel dürften daher höher sein

Genauer Blick in Vertrag empfohlen

Der Automobilclub ADAC appelliert, dass auch entsprechend Versicherte im Schadensfall vorab mit der Versicherung klären sollten, ob es eine sogenannte Werkstattbindung, oder andere Vorgaben für die Reparatur gibt. So könnten die Betroffenen vermeiden, dass sie trotz Versicherung eventuell selbst auf den Reparaturkosten sitzen bleiben.