Bei Rot bleibe stehen, bei Grün darfst du gehen – spielerisch lernen auch 70 kleinen und großen „Purzelbäume“ im Möhrenbacher Kindergarten das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Dass die Vermittlung kindgerecht erfolgt und noch dazu Spaß macht, dazu sollen auch die beiden neuen Bobbycars samt Verkehrsschilder und Ampel beitragen, die am Dienstagmorgen die Kfz-Innung Erfurt-Ilmkreis der Kita überbrachte. Wie Stefan Scheffler, Geschäftsführer der Innung, erklärte, dürfen sich zum zweiten Mal insgesamt vier Kindereinrichtungen im Innungsbereich über die gesponserte Ausstattung freuen. Im Ilm-Kreis gehören die „Purzelbäume“ in Möhrenbach zu den Beschenkten. Innungs-Obermeister Michael Kühn und Vorstandsmitglied Jürgen Ohse sehen in der Kooperation mit der Verkehrswacht einen wichtigen Aspekt: Schon zeitig kann mit dem Nachwuchs sicheres Verhalten im Straßenverkehr geübt werden. Auch für Kita-Leiterin Kathrin Greßies ist die Aufstockung des „Fuhrparks“ an Bobbycars ein gern angenommenes, nützliches Geschenk – weiß sie doch, dass die kleinen Autos stets bei den Kinder gefragt sind. Foto: Evelyn Franke