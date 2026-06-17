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KfW-Umfrage Thüringer Kommunen erhöhen Bauausgaben

Vielerorts sind Investitionen in die Infrastruktur oder für Sanierungen nötig. In Thüringen haben Landkreise, Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr dafür auch deutlich mehr ausgegeben.

KfW-Umfrage: Thüringer Kommunen erhöhen Bauausgaben
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Kommunen in Thüringen haben ihre Ausgaben für Straßen, Schulen und andere Baumaßnahmen im vergangenen Jahr reduziert. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Frankfurt/Main/Erfurt (dpa/th) - Um etwa Straßen oder Schulen instand zu setzen, haben Kommunen in Thüringen im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel Geld für Baumaßnahmen ausgegeben. Das geht aus einer aktuellen Befragung von Kämmereien im Auftrag der Förderbank KfW hervor. Demnach stiegen die Ausgaben für Baumaßnahmen im Freistaat um 7,6 Prozent - deutschlandweit war es ein Anstieg von 4,3 Prozent. Je Einwohner gerechnet gehöre der Freistaat allerdings mit 427 Euro trotzdem zu den Bundesländern mit unterdurchschnittlich hohen Bauausgaben.

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Insgesamt waren die Ausgaben der Landkreise, Städte und Gemeinden in Thüringen demnach mit 6,3 Prozent überdurchschnittlich. Mit 4,2 Prozent lagen die Einnahmen in etwa im Bundesdurchschnitt. 

Der Haushaltssaldo lag den Angaben nach hingegen in Thüringen bei 50 Euro je Einwohner - und damit besser als in Gesamtdeutschland. So sei Thüringen das einzige Bundesland, in dem die Kommunen einen Haushaltsüberschuss verzeichneten. 

Sanierungsbedarf erreicht Rekordniveau

Die zahlreichen Aufgaben der Kommunen sowie die hohen Baupreise sorgen demnach jedoch in allen Regionen dafür, dass die Investitionsbedarfe stark steigen. So ist der Investitionsrückstand der Kommunen in Deutschland laut KfW-Kommunalpanel inzwischen auf den Rekordwert von 231,2 Milliarden Euro gestiegen. Die Summe aus dem Vorjahr von 215,7 Milliarden Euro wurde damit nochmals um 7,2 Prozent übertroffen.

Für das laufende Jahr planen die Kommunen demnach deutlich höhere Investitionen. Bundesweit sollen rund 50 Milliarden Euro in Sachinvestitionen fließen, nach 44 Milliarden Euro im Vorjahr.

Zusätzliche Mittel gibt es dabei aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Nach Angaben der KfW erhält Thüringen daraus in den kommenden zwölf Jahren rund 2,54 Milliarden Euro für Investitionen von Land und Kommunen.