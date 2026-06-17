KfW-Umfrage: Thüringer Kommunen erhöhen Bauausgaben

Frankfurt/Main/Erfurt (dpa/th) - Um etwa Straßen oder Schulen instand zu setzen, haben Kommunen in Thüringen im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel Geld für Baumaßnahmen ausgegeben. Das geht aus einer aktuellen Befragung von Kämmereien im Auftrag der Förderbank KfW hervor. Demnach stiegen die Ausgaben für Baumaßnahmen im Freistaat um 7,6 Prozent - deutschlandweit war es ein Anstieg von 4,3 Prozent. Je Einwohner gerechnet gehöre der Freistaat allerdings mit 427 Euro trotzdem zu den Bundesländern mit unterdurchschnittlich hohen Bauausgaben.