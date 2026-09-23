KfW-Studie: Mittelstand zögert bei ausländischen Fachkräften

Frankfurt/Main - Gut jedes zehnte mittelständische Unternehmen in Deutschland (11,5 Prozent) beschäftigt nach einer Studie der KfW ausländische Fachkräfte. Dabei handele es sich vor allem um große Firmen mit 50 und mehr Beschäftigten. 61 Prozent von ihnen gaben an, ausländische Fachkräfte im Betrieb zu haben. "Je kleiner die Unternehmen, desto seltener spielen Fachkräfte aus dem Ausland eine Rolle für sie", heißt es in der repräsentativen Befragung der Förderbank, an der rund 13.000 Firmen teilnahmen.