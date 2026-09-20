Die Haare fallen Karin Roth sofort auf. „Die sind wirklich schön geworden“, lobt sie die Schnitzarbeit. Warum ihr die Frisuren bei den hölzernen Herbert-Roth-Skulpturen wichtig sind? „Die Haare habe ich meinem Vater früher immer geschnitten“, verrät die Suhler Musikerin. Herbert Roth sei zwar gelernter Friseur gewesen, doch sich selbst die Haare zu schneiden, das sei nicht möglich gewesen, erzählt sie.