Verrosteter Rahmen, defekte Bremse, fehlende Pedale, „aber es hat eine funktionstüchtige Klingel“. Mit diesen und ähnlichen Sätzen hat Auktionator Henning Möller am Samstag die Vorzüge dessen hervorgehoben, was unachtsame Suhler in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet zurückgelassen haben. Die Fundsachen, die sich im Neuen Rathaus häufen, wurden nun für kleines Geld versteigert. Gut 50 Interessenten schauten vorbei, um sich den einen oder anderen Schatz zu sichern.