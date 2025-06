Bei herrlichstem Sommerwetter strömten Hunderte von Menschen nach Mupperg zum traditionellen Backofenfest, bei dem frisch gebackenes Brot aus dem alten Steinofen für Genussmomente sorgte. In Schmalenbuch lud das stimmungsvolle Brunnenfest mit Musik und liebevoll geschmücktem Dorfplatz zum Verweilen ein. Beim fröhlichen Sommerfest in Steinach begeisterten vor allem die vielfältigen Familienangebote und die ausgelassene Stimmung. Auch mit dabei war die Bergkirchweih in Neuhaus-Schierschnitz. Dort gab es am Freitag natürlich wieder das traditionelle Fleckessen.