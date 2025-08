Wenn es einen Preis geben würde für die besten Einfälle bei Kerwa-Umzügen: Die Wehder haben ihn eindeutig verdient. Ihre Umzüge zur Kerwa sind in jedem Jahr etwas Besonderes. Und dabei müssen sie oft einem regnerischen Wetter trotzen. In diesem Jahr ging es um Hollywood und Filmstars, umgewandelt in Hollywehd. Übersetzt übrigens Heilige Wehd, zu recht, denn der vor rund 100 Jahren entstandene Stadtteil ist seinen Bewohnern wirklich heilig. Was der Zusammenhalt bisher auf die Beine stellte, verlangt Hochachtung: Da zogen zum Beispiel 2007 Rittersleut durch die Straßen, 2009 Musikstars, 2012 Seeräuber, 2015 Schotten, 2016 Chinesen, 2018 die Hippies, 2023 Höllenbewohner und 2024 die Schulanfänger.