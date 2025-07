Kaum sind die letzten Lichter des Sonneberger Vogelschießens auf dem Schießhausplatz erloschen, rollen in Oberlind schon die ersten Transporter an. Kabel werden verlegt, Karussells montiert, Crêpes-Tafeln geputzt – denn vom 18. bis 21. Juli verwandelt sich der Platz rund um die Kirche St. Aegidien wieder in ein buntes Treiben: Die Oberlinder Kirchweih steht bevor – ein Fest, das vor allem für die Schausteller ein fester Termin im Jahr ist.