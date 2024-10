Am Sonntag beginnen die „Ständela“ um 7.45 Uhr im oberen Dorf am Ortsausgang Richtung Neuenbau. Mittags gibt’s sowohl im Sportlerheim „Fichte“ als auch im Forsthaus Klöße und Braten auf die Teller. Die Kerwa endet schließlich am Montag mit einem Frühschoppen im Sportlerheim „Fichte“. Aufgeschlossen werden die Türen hier ab 9.30 Uhr.