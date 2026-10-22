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Kerwa in Judenbach Neun Tage voller Musik und Brauchtum

Seit 18. Oktober läuft die Kerwa in Judenbach. Bis 26. Oktober folgen Kartabend, Fußball, Party, Ständerla und Frühschoppen. Gleich zwei Highlights sind am Samstag.

Kerwa in Judenbach: Neun Tage voller Musik und Brauchtum
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Bei der Senioren-Kerwa am vergangenen Samstag ging es rund. Foto: Privat

In Judenbach ist die Kerwa schon in vollem Gange. Los ging es schon am Sonntag, 18. Oktober, mit der Seniorenkerwa im Saal. Bei Kaffee und Kuchen kamen die Besucher zusammen. Auch die Kerwagesellschaft und die Kindertanzgruppe waren mit dabei. Doch damit ist das Kerwawochenende noch lange nicht vorbei: Bis Montag, 26. Oktober, stehen in Judenbach weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Von Kartenspiel und Fußball über Musik und Tanz bis hin zum gemütlichen Frühschoppen ist für unterschiedliche Interessen etwas geboten.

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Weiter geht es am Freitag, 23. Oktober, mit dem Bieranstich und einem Kartabend im Sportlerheim „Fichte“. Dort können sich die Besucher auf einen geselligen Abend einstimmen und gemeinsam in das zweite Kerwawochenende starten.

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Samstag mit Sport und Party

Am Samstag, 24. Oktober, steht zunächst der Fußball im Mittelpunkt. Um 15 Uhr trifft der SV Germania Judenbach auf die SG 1951 Sonneberg. Für die Mannschaft und die Zuschauer geht es damit auch auf dem Sportplatz um einen Höhepunkt des Wochenendes. Wer lieber abseits des Spielfelds feiert, muss sich ebenfalls nicht gedulden.

Am Samstagabend wird im Saal die Kerwaparty gefeiert. Für die passende Musik sorgt DJ Alf. Außerdem sind die Kerwagesellschaft, Fassbier und eine Cocktailbar mit dabei. Damit ist für die Verpflegung und die musikalische Unterhaltung gesorgt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Neben Fußball und Party dürfen auch die traditionellen Ständerla nicht fehlen. Am Samstagmorgen ziehen die Sänger ab 8.30 Uhr durch das untere Dorf. Am Sonntag, 25. Oktober, geht es ebenfalls ab 8.30 Uhr im oberen Dorf weiter. Dabei gehört das Ständerla zu den festen Bestandteilen des Kerwabrauchtums und bringt die Feierlichkeiten auch in die Straßen und Ortsteile.

Ständerla und geselliger Ausklang

Am Sonntag steht außerdem ein Mittagstisch im Sportlerheim „Fichte“ auf dem Programm. Damit bietet sich die Gelegenheit, nach dem Ständerla zusammenzukommen und sich in geselliger Runde zu stärken. Wer das Kerwawochenende gemütlich ausklingen lassen möchte, kann sich den Montag, 26. Oktober, vormerken. Dann lädt das Sportlerheim „Fichte“ zum Frühschoppen ein.

Damit geht die Judenbacher Kerwa nach neun Tagen zu Ende. Bis dahin gibt es noch mehrere Gelegenheiten, mit Freunden und Bekannten zusammenzukommen und die Kerwazeit gemeinsam zu feiern.