Kerwa in Judenbach: Neun Tage voller Musik und Brauchtum

In Judenbach ist die Kerwa schon in vollem Gange. Los ging es schon am Sonntag, 18. Oktober, mit der Seniorenkerwa im Saal. Bei Kaffee und Kuchen kamen die Besucher zusammen. Auch die Kerwagesellschaft und die Kindertanzgruppe waren mit dabei. Doch damit ist das Kerwawochenende noch lange nicht vorbei: Bis Montag, 26. Oktober, stehen in Judenbach weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Von Kartenspiel und Fußball über Musik und Tanz bis hin zum gemütlichen Frühschoppen ist für unterschiedliche Interessen etwas geboten.