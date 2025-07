Auch wenn manchmal das Wetter nicht mitspielt, die Tradition wird im Frankenblick-Ortsteil Effelder hochgehalten. Traditionell beginnt mit der Übergabe von Gießer und Fahne durch Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe und Pfarrer Bernd Gaus auf der Tanzlinde die Plankerwa. Getanzt wird auf der Linde übrigens am Freitag und am Sonntag. Daran schließt sich Tradition pur in dem Dorf an, das zu den wenigen Orten gehört, in der bis heute die Plankerwa, also ein Fest, bei dem der Tanz auf dem Plan, der Tanzfläche, im Mittelpunkt steht, noch gepflegt wird. 14 Paare, dazu noch die Träger von Gießer und Fahne haben sich heuer gefunden.