Am Donnerstag ab 18 Uhr stimmt der Gesangverein Steinach 1838 im Biergarten vom „Goldenen Anker“ auf die Kerwa ein. An der Nordseite des Marktes gibt es drei Abende lang Tanzmusik – am Donnerstag mit der Band „Jojo“, am Freitag mit „Rock 69“ und am Samstag mit DJ Silvio. Am Sonntag hat DJ Kai hier bereits ab 14 Uhr Unterhaltungsmusik in petto. An gleicher Stelle wird am Freitag 14 Uhr auch die offizielle Kirmeseröffnung vorgenommen.