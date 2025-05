Kernzonentag Rhön: Von Schneefloh und Bärlauch im Buchenwald

Schutz unberührter Natur

In Bayern, Hessen und Thüringen wurde so ein gemeinsames Zeichen für Bedeutung und Schutz dieser besonderen Rückzugsräume gesetzt – und für das Bewusstsein, dass echte Wildnis auch mitten in Deutschland erlebbar ist. In den Kernzonen darf sich die Natur unbeeinflusst vom Menschen entwickeln. Sie sind ein Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten und dienen als Rückzugsräume, in denen natürliche Prozesse stattfinden können.