Die Fischerhütte ist das nahezu einzige erhaltene historische Fabrikgebäude aus der traditionsreichen Ilmenauer Glasherstellungs-Zeit, das noch in der Innenstadt steht. Das riesige Haus steht leer und wird seit Jahren eher selten genutzt. Einige Konzeptvorschläge gab es schon, doch nun scheint eine völlig neue Idee spruchreif zu werden: Ein privater Investor will eine Kletterhalle aus dem Gebäude machen. Allerdings nicht, ohne den historischen Hintergrund im Auge zu behalten.