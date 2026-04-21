Bei dem Super-GAU wurde radioaktives Material kilometerhoch in die Luft geschleudert. Die Strahlen-Wolke breitete sich damals auch über weite Teile Westeuropas aus. Bis heute sind Böden durch Regenfälle mit radioaktiven Stoffen wie etwa Cäsium-137 belastet. Das Strahlengift kann Krebs und andere Krankheiten auslösen.

42 Prozent der Befragten sagt, die Katastrophe habe seine oder ihre Haltung zur Atomkraft sehr oder eher geändert, bei 53 Prozent ist das demnach nicht oder eher nicht der Fall.

Streitthema in der schwarz-roten Koalition

In der schwarz-roten Koalition ist in der vergangenen Woche eine Debatte um die Atomkraft entbrannt. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte sich offen für eine Diskussion über die Wiederinbetriebnahme deutscher Atomkraftwerke gezeigt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sieht eine Rückkehr zur Atomenergie nicht als kurzfristigen Weg für eine bessere und günstigere Energieversorgung in Deutschland an.

Vom Koalitionspartner SPD mit Umweltminister Carsten Schneider kam Widerspruch. Schneider verwies auf die ungelöste Frage des Atommülls. Die Befragung wurde allerdings vor dieser Diskussion durchgeführt.