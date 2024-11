Kernenergie: Bayern fordert neues Bundesrecht zur Rückkehr der Atomkraft

Bayern verweist auf Atompläne der USA

In fast allen größeren Industrienationen würden derartige Kraftwerke geplant, erforscht oder entwickelt. "Und das Ganze findet überall statt, nur nicht in Deutschland", sagte Herrmann. "Wir sehen das in den Vereinigten Staaten, die bis 2050 die Energieerzeugung aus Kernenergie verdreifachen wollen."